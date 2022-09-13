Зеленский попросит у МВФ дополнительное финансирование

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой новую программу финансирования Киева, пишет Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что речь идет в том числе о чрезвычайной помощи в размере 1,4 миллиардов долларов, которая может быть предоставлена через инструмент для ускоренного финансирования (RFI). Агентство не уточняет при этом, пройдет встреча главы МВФ и лидера Украины очно, или по видеосвязи.

Исполнительный совет МВФ в понедельник обсудил возможность предоставления Украине чрезвычайной помощи на 1,4 млрд долларов через инструмент для ускоренного финансирования (RFI), — сказано в публикации.

Киевские власти неоднократно заявляли, что без западного финансирования работа правительства невозможна.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. По его словам, он запросил у европейского коллеги больше оружия и финансовой поддержки Украине со стороны Евросоюза, а также расширения санкций в отношении России.