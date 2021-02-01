Зеленский попросился у Байдена в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джо Байдену с вопросом. Лидер Незалежной попросил главу Белого дома поспособствовать вступлению своего государства в НАТО.
Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО? — спросил Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.
Президент Украины высказал мнение, что вхождение государства в Альянс поможет ему «вернуть» потерянные территории и «противостоять» влиянию России. Он также отметил, что статус члена НАТО является «мощным сигналом» для многих государств.
Лидер Незалежной подчеркнул, что вступление в военный альянс, помимо прочего, послужит символом того, что Украина является американским и европейским союзником.
Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит, — добавил Зеленский.
Он надеется, что новая администрация президента США поддержит риторику Украины. Кроме того, в Киеве полагают, что при поддержке правительства Соединённых Штатов стране удастся решить все накопившиеся проблемы.
Ранее NEWS.ru писал, что украинская катерная группа совместно с морской авиацией провела в Чёрном море первые в этом году учения с участием американского эсминца и корабля безопасности. Уточняется, что в ходе манёвров корабли отработали отражение ударов «агрессора» и противовоздушную оборону, использование международной системы сигналов, освещение морской пехоты в интенсивном гражданском кораблекрушении и связь.