Зеленский попросился у Байдена в НАТО

https://static.news.ru/photo/42542f6c-649f-11eb-af80-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джо Байдену с вопросом. Лидер Незалежной попросил главу Белого дома поспособствовать вступлению своего государства в НАТО.

Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО? — спросил Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

Президент Украины высказал мнение, что вхождение государства в Альянс поможет ему «вернуть» потерянные территории и «противостоять» влиянию России. Он также отметил, что статус члена НАТО является «мощным сигналом» для многих государств.

Лидер Незалежной подчеркнул, что вступление в военный альянс, помимо прочего, послужит символом того, что Украина является американским и европейским союзником.

Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит, — добавил Зеленский.

Он надеется, что новая администрация президента США поддержит риторику Украины. Кроме того, в Киеве полагают, что при поддержке правительства Соединённых Штатов стране удастся решить все накопившиеся проблемы.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская катерная группа совместно с морской авиацией провела в Чёрном море первые в этом году учения с участием американского эсминца и корабля безопасности. Уточняется, что в ходе манёвров корабли отработали отражение ударов «агрессора» и противовоздушную оборону, использование международной системы сигналов, освещение морской пехоты в интенсивном гражданском кораблекрушении и связь.