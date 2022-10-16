Зеленский попросил украинцев сократить потребление электричества

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению страны с призывом сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. По словам главы государства лидером по сокращению потребления стала Черниговская область — на 20%, жители Киева при этом снизили потребление всего на семь процентов. Всего по стране украинцы стали меньше потреблять электроэнергию на 10%, пишет ТАСС.

Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества, — обратился Зеленский.

На Украине ранее сообщили, что в стране уничтожена треть всей энергетической инфраструктуры Украины.

Доходы бюджета Украины выросли за счет резервов теневой экономики, ранее рассказал в эфире телеканала «Рада» глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Он отметил, что несмотря на то, что экономика Украины «просела», налоговые поступления в бюджет в этом году увеличились на 18,5 процентов. По его словам, показатели 2022 года обошли по значениям предыдущий год. Он отметил, что данная динамика сохраняется за счет «детенизации экономики».