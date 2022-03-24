Зеленский попросил у стран НАТО «военную помощь без ограничений»
Никита Чайка
Никита Чайка
14:21, 24 марта 2022
Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у участников НАТО в Брюсселе «военной помощи без каких-либо ограничений», сообщает ТАСС. Он отметил, что ранее Украина просила часть военной техники от стран — участников Альянса, но ответа до сих пор не получила.
Украине нужна военная помощь без ограничений<...> Украина просила 1% от ваших танков дать или продать, но ответа нет,— заявил Зеленский.
Он отметил, что такая неопределённость — не иметь чётких ответов на запросы о помощи — это самое страшное в такой ситуации, в которой пребывает Украина.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит дополнительно $800 млн в качестве военной помощи Украине. В рамках этой помощи Киев получит 800 лёгких систем ПВО, 9 тысяч противотанковых комплексов, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов. Общий объём дотаций с учётом ранее выделенных средств составит $1 млрд.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Зеленскому, что лидеры стран НАТО и «Большой семёрки» (G7) сделают всё возможное для того, чтобы усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.