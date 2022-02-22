Зеленский попросил у Макрона немного денег

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США ни при каком сценарии не отправят американскую армию на Украину, чтобы она воевала с Россией. Повторять эту истину она устала, отметила Псаки в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

Я не знаю, сколько ещё раз мне придётся это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украине против России, — подчеркнула представитель Белого...