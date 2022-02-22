Зеленский попросил у Макрона немного денег

Зеленский обратился к Франции за быстрой денежной поддержкой
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:48, 24 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: Lu Yang/XinHua/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется макрофинансовая помощь от Франции. При этом он в Twitter поблагодарил главу Пятой республики Эммануэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств.
Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остаётся с Украиной в такие сложные времена, — говорится в его сообщении.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский объявил о старте программы «экономического патриотизма», которая позволит бизнесу избавиться от налоговой нагрузки и уменьшит количество проверок. Поводом к такому решению, по его словам, стала необходимость поддержать страну, пока «воины защищают нас». Как заявил Зеленский, главной целью Украины является экономическая независимость страны.