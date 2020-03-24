https://static.news.ru/photo/cfc56816-6de7-11ea-af57-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям КНР с просьбой предоставить дополнительную помощь для противодействия коронавирусу.

Украинский лидер во время встречи с китайским послом Фань Сяньжуном выразил заинтересованность в изучении опыта КНР в борьбе с COVID-19 и заявил о намерении наладить обмен информацией с медиками из Поднебесной.

Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование. Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства, — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что количество заразивших коронавирусом в стране может значительно возрасти при недостаточном соблюдении профилактических мер. Ляшко добавил, что в настоящий момент подтверждено 97 случаев заражения. Выздоровел один человек, ещё трое скончались, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.