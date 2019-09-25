https://static.news.ru/photo/e91cda76-dfce-11e9-9dc3-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину. Это произошло «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В беседе с Трампом Зеленский отметил, что тот, как и его предшественник Барак Обама, никогда не был на Украине, пишет ТАСС .

Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну? — спросил украинский лидер.

В ответ Трамп сообщил, что «постарается».

Также глава Белого дома отметил прогресс в отношениях Киева и Москвы, передаёт РИА Новости .

Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе, — посоветовал политик украинскому коллеге.

Как писал News.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обмен пленными, состоявшийся между Москвой и Киевом, немного оздоровил межгосударственные отношения.