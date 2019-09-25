Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину. Это произошло «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В беседе с Трампом Зеленский отметил, что тот, как и его предшественник Барак Обама, никогда не был на Украине, пишет
Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну? — спросил украинский лидер.
В ответ Трамп сообщил, что «постарается».
Также глава Белого дома отметил прогресс в отношениях Киева и Москвы, передаёт
Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе, — посоветовал политик украинскому коллеге.
Как писал News.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обмен пленными, состоявшийся между Москвой и Киевом, немного оздоровил межгосударственные отношения.