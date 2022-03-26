Зеленский попросил танки и самолёты, которые «пылятся» в странах НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется хотя бы один процент танков и самолётов, которые «пылятся» в странах НАТО. Он также указал на то, что безопасность Украины равноценна безопасности Европы, сообщает РИА Новости.

Это то, что есть у наших партнёров, что у них просто припадает пылью. <...> Всего один процент от всех самолётов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше, — отметил украинский лидер.

Он добавил, что в вопросе поставок Украине вооружений партнёры проявляют нерешительность. При этом «абсолютное большинство населения Европы» считает, что Киеву следует помочь вооружениями, заключил Зеленский.

Ранее стало известно, что ведущая межрегиональная газета Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила о потере Владимиром Зеленским поддержки ЕС после выставления им оценок странам за помощь республике. Это, в частности, привело к решению не вводить новые санкции против России.