Зеленский попросил о помощи для Украины у любителей рок-музыки

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к посетителям музыкального фестиваля Гластонбери в Англии с просьбой оказать помощь украинцам. Он также призвал присутствующих помогать украинским беженцам. Глава государства попросил гостей фестиваля надавить на западных политиков, чтобы разрешить ситуацию на Украине. Трансляцию обращения вёл YouTube-канал Guardian News.

Помогите украинцам, потребуйте от политиков добиваться восстановления мира на Украине, — обратился к толпе Зеленский.

Он также призвал не молчать о происходящем на Украине.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не означает начала переговоров о вступлении. Он отметил, что Киеву придётся пройти большой путь и провести огромную работу. Он подчеркнул, что присвоение статуса Украине не означает втягивание остальных участников ЕС в украинский кризис. Он призвал Европу обеспечить безопасность своих граждан в этом вопросе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии является политическим решением и сигналом для России. Он при этом отметил, что процесс вступления Украины в ЕС после получения статуса кандидата потребует выполнения многих условий. По словам французского лидера, Еврокомиссия представит доклад о выполнении ранее выдвинутых Киеву условий. Он добавил, что Европа окажет поддержку в проведении всех необходимых реформ.