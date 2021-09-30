Зеленский попросил Эрдогана напомнить Путину об осуждённых украинцах

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что президент страны Владимир Зеленский просил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «замолвить слово» за осуждённых в России украинцев перед российским лидером Владимиром Путиным. На встрече в рамках Генассамблеи ООН украинский лидер передал президенту Турции перечень заключённых в РФ граждан страны, сообщает РИА Новости.

Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключённых <...> и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков, — цитирует агентство министра.

Кулеба отметил, что перечень украинских граждан, которые находятся в заключении в России и в Донбассе, Зеленский также передал генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и американскому президенту Джо Байдену.

Ранее стало известно, что Зеленский может встретиться с Путиным в конце 2021 года или в начале 2022-го. Украинская сторона хочет выйти на прямые переговоры глав государств. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что Москва готова к встрече, но «камнем преткновения» является нежелание Украины выполнять минские договорённости.