Зеленский пообещал живущим на Западе украинцам двойное гражданство

Украинские власти обязательно реализуют идею двойного гражданства для соотечественников, проживающих на Западе. Однако возможность получения второго паспорта будет зависеть от страны, где они находятся. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с представителями украинской общины в США, сообщает «Укринформ».

Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья, — пояснил глава государства.

Он также отметил, что необходимо восстановить уважение к Украине за рубежом. По его словам, политика в этом направлении должна измеряться конкретными вещами. Например, строительством дорог. Зеленский заявил, что дороги на Украине сейчас лучше, чем в Нью-Йорке.

Президент добавил, что одним из приоритетных направлений его работы являет восстановление мира в стране. Он пояснил, что это будет происходить путём дипломатии, переговоров «с очень сложным государством и сложными людьми». Зеленский заявил, что для этого необходимо давление международного сообщества и помощь всех, «кто может хоть что-то сделать для восстановления государства со всеми территориями».

Ранее сообщалось, что Зеленский не намерен баллотироваться на второй президентский срок. Он заявил, что хочет выполнить все свои обещания за один период правления. Однако украинский политолог Руслан Бортник отметил, что Зеленский собирается вновь претендовать на пост главы государства, но пока не объявляет об этом из-за неочевидности перспектив.