Зеленский пообещал выпить бокал шампанского после «возвращения» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева намерен поехать туда и выпить бокал шампанского. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Зеленский захотел поехать на мыс Фиолент, а затем в Кастрополь, а после этого выпить бокал шампанского «Новый Свет».

Глава Украины подчеркнул, что несмотря на то, что он не бывал в Крыму в детстве, он полюбил полуостров в студенческие годы.

О-о-о, у меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Чёрное море, очень хочу, — рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский в очередной раз заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Он вновь затронул тему возвращения полуострова и подчеркнул, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Политик пообещал вернуть эту территорию. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени. Зеленский добавил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении полуострова.