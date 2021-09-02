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Зеленский пообещал сделать Украину лидером Европы

22:25, 02 сентября 2021
Зеленский пообещал сделать Украину лидером Европы Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency
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Украина будет сильной и успешной страной, станет лидером Европы. Такой прогноз сделал президент страны Владимир Зеленский во время своего выступления в Стэнфордском университете в США. Слова главы украинского государства приводит РИА Новости.

В своём выступлении Зеленский отметил, что во всём мире известна американская мечта, однако украинцы потеряли очень много времени и мечтать им уже некогда.

У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно — вернуть их, вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы. Почему я уверен в этом? Нет, не потому что все возможно, а потому что возможно все, — сказал Владимир Зеленский.

В настоящее время президент Украины находится с рабочим визитом в США. 1 сентября у него состоялась встреча с американским коллегой Джо Байденом. 2 сентября у Зеленского запланированы встречи с американскими бизнесменами в Калифорнии.

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