https://static.news.ru/photo/f96394fa-d6e7-11e9-b145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать Украину «мощной кинематографической державой». Об этом он написал в своём Facebook , поздравляя граждан с Днём украинского кино.

Я мечтаю и сделаю всё, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой, — написал глава государства.

По его словам, украинским властям необходимо наладить весь кинопроцесс — от съёмок до дистрибуции и развития кинотеатров. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы у украинцев была возможность «сделать две великие вещи — снимать кино и жить».

Ранее News.ru писал, что на Украине запретили к показу ещё две российских ленты. Государственное агентство по вопросам кино с начала 2019 года отклонило заявку на демонстрацию картин «Я так не думаю» и «Стрела».