Зеленский пообещал по тысяче гривен привившимся украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал заплатить каждому жителю страны, который сделает две прививки от коронавируса, по тысяче гривен. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

По сегодняшнему курсу это составляет чуть больше 2750 рублей, сделать это президент собирается для того, чтобы «было легче дышать гражданам и бизнесу». Деньги президент пообещать переводить через приложение «Дия».

Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение «Дия». За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа и железнодорожные перевозки, — пояснил Зеленский.

Президент Украины добавил, что программа начинает действовать с 19 декабря. Она продлится до конца года и будет действовать в следующем году «не один месяц». В начале 2022 года на неё выделят шесть миллиардов гривен. Зеленский заверил, что государство никого не оставит «без помощи и поддержки».

Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам, — добавил украинский лидер.

Ранее украинские пограничники отказались пускать в страну иностранцев, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Формальной причиной отказа стало то, что эта вакцина не включена в перечень ВОЗ.