https://static.news.ru/photo/6516d2d6-cc7d-11e9-822d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обнародовать истории о финансировании партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук. По его словам, это будет «громкая история», о которой будут трубить СМИ.

Украинский лидер отметил, что есть большие вопросы относительно статуса партии, а также её источника финансирования. Он добавил, что ему доподлинно известно, из какой страны поступают деньги, передаёт РИА Новости .

И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится, — резюмировал Зеленский.

Ранее президент Украины провёл переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. На встрече обсуждалась санкционная политика по отношению к России. Лидеры государств пришли к согласию по позиции об усилении санкционного давления, писал News.ru.