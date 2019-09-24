Президент Украины Владимир Зеленский провёл неформальную встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Она состоялась «на полях» Генассамблеи ООН, которая проходит в США.
Украинский лидер отметил готовность продолжать двустороннее сотрудничество с Альянсом.
Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны, — написал политик в Twitter.
Он отметил, что для его страны «очень важен визит Североатлантического совета НАТО на Украину», который намечен на конец октября.
Зустрівся з @jensstoltenberg на полях #UNGA2019. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО. pic.twitter.com/QeFCCjdMvs