https://static.news.ru/photo/70834c8a-dee8-11e9-9169-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провёл неформальную встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Она состоялась «на полях» Генассамблеи ООН, которая проходит в США.

Украинский лидер отметил готовность продолжать двустороннее сотрудничество с Альянсом.

Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны, — написал политик в Twitter .

Он отметил, что для его страны «очень важен визит Североатлантического совета НАТО на Украину», который намечен на конец октября.

Зустрівся з @jensstoltenberg на полях #UNGA2019 . Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО. pic.twitter.com/QeFCCjdMvs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 24 septembrie 2019

Ранее, как писал News.ru, Зеленский наделил себя полномочиями по утверждению плана обороны государства. Он подписал соответствующие поправки в законодательство.