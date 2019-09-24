Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провёл неформальную встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Она состоялась «на полях» Генассамблеи ООН, которая проходит в США.

Украинский лидер отметил готовность продолжать двустороннее сотрудничество с Альянсом.

Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны, — написал политик в Twitter.

Он отметил, что для его страны «очень важен визит Североатлантического совета НАТО на Украину», который намечен на конец октября.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский наделил себя полномочиями по утверждению плана обороны государства. Он подписал соответствующие поправки в законодательство.

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