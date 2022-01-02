Зеленский пообещал фотографии украинских военных из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал соотечественникам, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе. При этом сначала Киев обеспечит квартирами всех участников силовой операции в Донбассе, отметил он в новогоднем обращении.

Зеленский подчеркнул , что затем ветераны боевых действий смогут повесить в новых квартирах «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма, — сказал украинский президент.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поздравлял соотечественников с Новым годом 20 минут. Столь длинная речь возмутила украинцев, которые в комментариях раскритиковали его и за продолжительность поздравления, и за его содержание. «Словоблудие неплохого актёра и никакого президента», — высказал общее мнение о его речи один из пользователей.