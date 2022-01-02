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Зеленский пообещал фотографии украинских военных из Крыма

Зеленский: в 2022 году украинские военные сфотографируются в Крыму и Донбассе
02:09, 03 января 2022
Зеленский пообещал фотографии украинских военных из Крыма Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал соотечественникам, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе. При этом сначала Киев обеспечит квартирами всех участников силовой операции в Донбассе, отметил он в новогоднем обращении.

Зеленский подчеркнул, что затем ветераны боевых действий смогут повесить в новых квартирах «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма, — сказал украинский президент.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поздравлял соотечественников с Новым годом 20 минут. Столь длинная речь возмутила украинцев, которые в комментариях раскритиковали его и за продолжительность поздравления, и за его содержание. «Словоблудие неплохого актёра и никакого президента», — высказал общее мнение о его речи один из пользователей.

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