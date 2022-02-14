Зеленский понадеялся на поддержку ФРГ в вопросе членства Украины в ЕС

Киев рассчитывает на поддержку Германии в вопросе членства Украины в ЕС, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, это было бы мощным сигналом поддержки геополитического выбора страны.

Для Украины крайне важно, что наши партнёры будут твёрдо стоять на позиции политики открытых дверей относительно НАТО. Мы рассчитываем на поддержку полноправного членства Украины в ЕС. Такой шаг стал бы мощным сигналом геополитического выбора украинского народа, признанного нашим законодательством и многими странами мира, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Шольц прибыл в Киев для обсуждения вопросов безопасности. Перед началом переговоров Шольц и Зеленский поприветствовали друг друга. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев позитивно оценивает факт посещения канцлера ФРГ перед визитом в Москву.

До этого стало известно, что в ходе визита Шольца в Россию будут затронуты вопросы двусторонних отношений и ситуация вокруг Украины. Ещё одной «обязательной» темой переговоров станет форум «Петербургский диалог», работа которого сейчас приостановлена.

В преддверии визитов в Киев и Москву Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось.