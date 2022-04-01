Зеленский понадеялся на бесстрашие Байдена перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что надеется, что президент США Джо Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Он добавил, что на Украине наблюдают задержки в доставке военной «помощи».

Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы​. Мы не хотим верить, что наши партнёры играют за нашими спинами, — рассказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что если процесс с передачей оружия стране станет замедляться, то люди станут спрашивать, «есть ли за этим какая-то игра».

Пресс-служба американских военно-воздушных сил ранее сообщила, что США отменили ранее перенесённое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Представитель ВВС США Энн Стефанек отметила, что запуск был отменён, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил и избежать напряжённости с Россией в ядерной сфере. Первоначально испытания были намечены на начало марта. Представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы избежать напряжённости с Россией.