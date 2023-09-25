Зеленский получил самую звонкую пощечину в жизни: неужели скоро конец?

Фото: White House Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Польша прекращает поставки своего оружия Украине. Возможно, это самая звонкая пощечина президенту Украины Владимиру Зеленскому с начала военного противостояния. Не думаю, что кто-то из аналитиков ожидал такого резкого разворота, но... Что-то давно уже зрело, что-то витало в воздухе.

Думаю, это началось еще до начала зерновых споров. Скорее всего, тогда, когда польское общество стало надрываться под гнетом собственного гостеприимства. А украинские «беженцы», уверенные в том, что им весь мир обязан, стали вести себя, мягко говоря, без подобающего пиетета по отношению к хозяевам.

Взаимное недовольство

В августе группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков после отказа тех скандировать проукраинский лозунг, через несколько дней избили польского подростка, поставив на колени, а затем распылили ему в лицо газ из перцового баллончика. Тогда в соцсетях возмущенные поляки призвали гнать этих «беженцев» туда, откуда «понаехали».

Вообще-то, поляки ментально не сильно отличаются от самих украинцев. И, как часто бывает в таких случаях, ненавидят в других свои собственные слабости.

Никогда бы им не быть вместе, если бы не «крепкая дружба» против России. Добавим к этому вечно ноющую рану — Волынскую резню. В Польше практически нет такой семьи, которую не коснулось бы бесчеловечное преступление бандеровцев.

Не будем забывать и о не озвученных до времени территориальных интересах Польши. Они могут охватывать Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую и Волынскую области. Да тут еще «контрнаступ» какой-то странный. «Контр» вроде бы есть, а «наступа» все нет. И уже тревожный тон западных комментариев всё чаще сменяет ироничный.

В общем, не лучший фон для раздоров между партнерами.

Еще стоят перед глазами крепкие братские «обнимашки» Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды в Верховной раде, а в ушах уже звучит весьма точное и злое сравнение украинского режима с «утопающим». «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», — заявил польский президент на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В этих словах практически неприкрыто звучит предупреждение для других.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Хроника скандала

Сам Анджей Дуда, как известно, уклонился от встречи с лидером «тонущего режима» на полях ООН под предлогом насыщенного графика. Конечно, интересно было бы понаблюдать, сколь крепкими могли стать объятия на этот раз. Утверждают, что самые крепкие как раз у утопающих.

Хронология явного охлаждения отношений между партнерами открывается 15 сентября. В тот день Польша в одностороннем порядке пролонгировала запрет на поставку украинского зерна. И Еврокомиссия ей была не указ. Таким образом, интересы собственных фермеров были поставлены выше межгосударственной дипломатии и даже «дружбы против России».

Обидчивый Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Зеленский, не раз уже позволявший себе резкие слова в адрес партнеров, заявил, что государства Евросоюза, препятствующие поставкам украинского зерна, якобы «готовят сцену» для России.

Вот тут уже не на шутку обиделась Польша, рьяно помогающая Украине в конфликте с Россией. В конце концов сельскохозяйственное противостояние закончилось тем, что 20 сентября глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок вооружения Украине. Официальным мотивом стало якобы намерение перевооружить собственную армию современным оружием и техникой.

Не секрет, что Польша является основной транзитной страной для западного вооружения для Украины. По-видимому, здесь пока ничего не изменится. Тем более что со стороны США уже прозвучали слова недоумения по поводу отказа поддерживать Украину. Насколько существенной была эта помощь? Притом что Польша занимает лишь шестую строчку в списке помогающих, она явилась, к примеру, крупнейшим поставщиком советских танков, направив Украине 250 единиц Т-72. Идиллия знаменитого советско-польского сериала «Четыре танкиста и собака» сегодня воспринимается особенно горько.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Т-72

Больше никаких «обнимашек»

Отказывая Зеленскому в военной помощи, думаю, главный удар Польша наносит по самой репутации партнерства двух стран. И прав был тот, кто говорил, что за «обнимашками» двух лидеров спрятана лютая ментальная ненависть. Перспектива дальнейшей помощи Украине со стороны Польши покрыта туманом. В мире растет недовольство безудержным и, как становится очевидным по результатам на фронте, бессмысленным вливанием денег в «черную дыру».

А что же фронт? А фронт сейчас в ожидании осенней распутицы, где современная российская техника будет иметь преимущество...

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