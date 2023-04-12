Зеленский похвастался ростом трат России на СВО

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что траты России на специальную операцию выросли из-за действий Киева, передает URA.RU. Украинский лидер отметил, что власти делают все возможное, чтобы СВО «дорого обошлась РФ». Он также отметил, что замороженные активы россиян пойдут на восстановление Украины.

Спецоперация должна получиться самой дорогой — именно для России. Мы делаем все для этого, — сказал Зеленский.

Глава государства при этом не стал приводить доказательства своим утверждениям.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламент Украины отказался от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Парламентарий добавил, что в Раду внесли постановление, которое заблокировало законопроект. Он отметил, что пока постановление не будет рассмотрено, глава парламента не имеет права подписать закон.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.