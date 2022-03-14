Зеленский подтвердил возобновление переговоров России и Украины 15 марта

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление процесса переговоров между Москвой и Киевом 15 марта. По его словам, он связался с лидерами европейских стран, а также премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он добавил, что главы государств призвали к скорейшему завершению происходящего на Украине, сообщает ТАСС.

Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра, — рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что у него возникло 100% взаимопонимание с лидерами западных стран.

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи ранее заявил, что власти Китая призывают международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации. Он также призвал к созданию нового механизма обеспечения безопасности в Европе.

По его мнению, основным принципом должна стать неделимость безопасности. Он добавил, что странам Европы нужно содействовать началу равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе.