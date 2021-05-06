Зеленский подписал закон о декрете для мужчин

https://static.news.ru/photo/fe6a4cd6-ae7d-11eb-92a9-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зленский подписал закон, предоставляющий мужчинам право на декретный отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Нововведение уравнивает права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребёнком и устраняет недочёты, ограничивающие право отца на такой отпуск. Как уточняется, документ вступит в силу после его публикации в официальной прессе.

Закон разрешает одному из родителей воспользоваться правом на декрет до достижения ребёнком трёхлетнего возраста и обязует работодателей за собственные средства обеспечить матери или отцу частично оплачиваемый отпуск.

Кроме того, документ вводит понятие одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребёнка продолжительностью до двух недель.

Ранее опрос показал, что большинство российских мужчин, которые состоят в браке, рассматривают возможность выхода в отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. Таких «добровольцев» оказалось 37%.