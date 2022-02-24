Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Документ опубликован на сайте главы государства. Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток, призывать будут и резервистов.

Мобилизация проводится в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, а также Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Очерёдность и объёмы призыва предоставляется определить Генштабу ВСУ. Украинское правительство должно для этого обеспечить финансирование. Главы областных администраций должны организовать работу медкомиссий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Однако, текста документа на тот момент в базе данных не оказалось.