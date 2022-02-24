Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Документ опубликован на сайте главы государства. Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток, призывать будут и резервистов.
Мобилизация
Очерёдность и объёмы призыва предоставляется определить Генштабу ВСУ. Украинское правительство должно для этого обеспечить финансирование. Главы областных администраций должны организовать работу медкомиссий.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Однако, текста документа на тот момент в базе данных не оказалось.