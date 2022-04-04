Зеленский подписал указ о переговорах с Россией по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности Украины. Документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Главой делегации назначен глава фракции в Верховной раде партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, — сказано в указе, датированном 4 апреля.

Владимир Зеленский при посещении города Бучи заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией. По его словам, власти страны намерены продолжить в том числе и дипломатические усилия по созданию соглашения с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS сообщил, что Киев не получил ни от одной страны в мире, включая США, гарантий безопасности, которых власти добиваются для урегулирования с Россией. Украинский лидер напомнил, что стране нужны юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, а также превентивного реагирования.