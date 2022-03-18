Зеленский подписал указ о едином вещании для всех украинских телеканалов

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения». Документ опубликован на сайте главы государства.

Власти Украины объяснили указ в том числе необходимостью обеспечить единую информационную политику в период действия в стране военного положения.

В условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой реализуется путём объединения всех общенациональных телеканалов, — говорится в документе.

Согласно указу, общенациональные каналы объединятся на единой информационной платформе. Там будут показывать информационные и аналитические передачи.

Депутат фракции «Европейская солидарность» и основатель телеканала «Эспресо» Николай Княжицкий уже раскритиковал решение украинского президента. По его словам, принятый указ разрешает вещать в эфире только телеканалам «Интер», «Плюс», «Украина» и ICTV.

Зеленский объявил военное положение на Украине 24 февраля — в первый день начала российской специальной операции. Это решение он принял по итогам экстренного заседания Совбеза.

В середине марта Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине 26 марта ещё на 30 дней.