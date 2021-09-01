Зеленский заявил о недостаточности присутствия НАТО на Чёрном море

Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность руководству НАТО за то, что вооружённые силы Альянса присутствуют в Черноморском регионе. Его слова приводит телеканал «Украина 24».

При этом украинский лидер признал, что этого на данный момент недостаточно.

Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнёры, — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в данный момент НАТО говорит лишь «о присутствии» сил Альянса в регионе. По его мнению, это сильный психологический ход, но его недостаточно.

Ранее депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что в оборонных соглашениях с США установлены конкретные договорённости. Завитневич добавил, что по соглашению предусмотрены тестирование вооружения и проведение научно-исследовательских работ с использованием технологий, которых нет на Украине.

Также, по его словам, США помогут Украине противостоять агрессии со стороны России и защитить суверенитет, территориальную целостность страны и её свободное развитие.

Кроме того, политолог Никита Масленников оценил финансовую помощь США Украине и назвал её «жестом доброй воли». По его словам, украинский президент Владимир Зеленский продолжительное время просил западных партнёров предоставить очередную финансовую помощь стране.