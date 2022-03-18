Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера за помощь беженцам

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter (соцсеть внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора) слова благодарности в адрес голливудских звёзд Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинским беженцам. Он отметил, что американские актёры собрали $35 миллионов. Кунис родилась в СССР, в городе Черновцы на западе Украины. В 1991 году в восьмилетнем возрасте она вместе с семьей уехала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает URA.RU.

Эштон Кутчер и Мила Кунис <...> уже собрали $35 миллионов и отправляют их Flexport и Airbnb, чтобы помочь украинским беженцам. Благодарен за их поддержку, — написал Зеленский.

Он добавил, что впечатлился решимостью звёздной пары.

Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова рассказала, что в настоящее время живёт в своём доме в латвийской деревне. По её словам, она приняла решение о переезде после зарубежного отпуска. Актриса призналась, что у неё осталось не так много денег, а новой работы пока нет. Она отметила, что в Россию возвращаться пока не собирается.

Шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев в свою очередь прокомментировал призывы уехать из России, заявив, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что он уехал из страны. Он также подписал свой пост в Instagram (соцсеть внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора) фразой: Как свежи фантомные боли в области счастливой жизни«. Подписчики поддержали артиста и заявили, что «зауважали» Дмитрия ещё больше после его слов.