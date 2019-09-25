Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём говорил во время короткой встречи в Нью-Йорке с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, беседа состоялась в очереди.
Лавров подошёл ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал: «Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе». Поздравил с обменом, — цитирует украинского лидера РБК.
Зеленский подтвердил Лаврову, что также желает прекращения войны.
Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан, — сказал он Лаврову.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Ольга Скабеева высмеяла выражение лица президента Украины Владимира Зеленского на его встрече в Нью-Йорке с коллегой из США Дональдом Трампом. Её рассмешил эпизод, когда американский лидер заговорил о президенте РФ Владимире Путине.