Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла выражение лица президента Украины Владимира Зеленского на его встрече с коллегой из США Дональдом Трампом. Её рассмешил эпизод, когда американский лидер заговорил о президенте РФ Владимире Путине.

Соответствующую фотографию Скабеева разместила в своём телеграм-канале. Лицо Зеленского на словах Трампа: «я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным», — гласит подпись журналистки к снимку. Другая опубликованная Скабеевой фотография...