Зеленский перепутал Китай с Непалом в поздравлении с Новым годом

В июле 2019 года пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала город Торонто столицей Канады в официальном сообщении о поездке своего начальника. Столица канадской провинции Онтарио была перепутана со столицей государства Оттавой в новости, рассказывавшей об участии главы государства в Международной конференции по поддержке украинских реформ.
Позднее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель перепутала Литву с Латвией. Она опубликовала в Instagram фотографию, поставив геотег «Вильнюс, Литва». В подписи к фотографии Мендель написала «Платье для латвийской командировки», писал NEWS.ru.