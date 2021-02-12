Зеленский перепутал Китай с Непалом в поздравлении с Новым годом

https://static.news.ru/photo/bd91d300-6d46-11eb-bb6c-96000091f725_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Китая с Новым годом по восточному календарю, сопроводив послание фотографией Непала.

Поздравляю верховного лидера Китая Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Праздником весны, — написал в Twitter глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и КНР будет развиваться.

При этом в поздравление с Новым годом закралась досадная оплошность — вместо изображения Китая был помещён снимок Непала. Позднее «ошибка» исчезла из поста.

Украинские пользователи социальной сети сочли, что он перед публикацией Владимир Зеленский принял наркотики. Они предложили также заменить старого и «поломанного» президента на «нового».

Совсем кукуха поехала, — прокомментировал пост один из пользователей Сети.

В июле 2019 года пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала город Торонто столицей Канады в официальном сообщении о поездке своего начальника. Столица канадской провинции Онтарио была перепутана со столицей государства Оттавой в новости, рассказывавшей об участии главы государства в Международной конференции по поддержке украинских реформ.

Позднее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель перепутала Литву с Латвией. Она опубликовала в Instagram фотографию, поставив геотег «Вильнюс, Литва». В подписи к фотографии Мендель написала «Платье для латвийской командировки», писал NEWS.ru.