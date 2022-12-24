Зеленский озвучил задачи дипломатии Украины в 2023 году

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с послами озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, пишут «Известия». Отмечается, что среди названных задач нет проведения мирных переговоров с Россией. По его словам, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз.

Одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз, а также подготовка к саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов по его итогам, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме», ранее заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу. Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.