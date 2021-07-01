Зеленский ответил Путину, почему русские и украинцы не будут одним народом

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на слова российского президента Владимира Путина о едином народе русских и украинцев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии, — считает политик.

По его словам, нечто общее может появиться между двумя народами в будущем, но для этого следует остановить «тотальное разделение между странами». Также Зеленский добавил, что если бы оба народа были едины, то на здании Госдумы в Москве был бы установлен государственный флаг Украины, а москвичи использовали для расчётов не рубли, а гривны.

Украинский президент коснулся темы войны в Донбассе. Он подчеркнул, что необходимо закончить её и вернуть Украине территории.

И ещё кое-что — невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно, — пояснил Зеленский.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Он добавил, что Украина не входит в список недружественных стран и украинский народ не считается недружественным.