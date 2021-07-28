Зеленский ответил Путину на слова о единстве русских и украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский опубликовал видеопоздравление с Днём Крещения Руси. В нём он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — её родными детьми и наследниками. По мнению президента Украины, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.

Наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах, — сказал Зеленский.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил об этом в ходе прямой линии. Тогда он напомнил, что русские и украинцы — это один народ. Эту статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду, как трагедию.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что трактовка истории президентом России Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве» не отличается оригинальностью.

Ранее стало известно, что большинство украинцев «исторически и духовно» не считают себя одним народом с русскими. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».