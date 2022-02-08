Зеленский ответил на угрозы Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное прекращение поставок энергоресурсов из Белоруссии ударит по населению обеих стран. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Киеве, передаёт ТАСС. Такие меры, если на них решится глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Украины сравнил с возвращением в каменный век.

Один человек из Белоруссии заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки на Украину энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать? <...> Если страны начинают ограничивать торговлю одна с другой, то кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди, — отметил Зеленский.

Он добавил, что к таким действиям можно прибегать, «если есть желание вернуться в каменный век». По словам украинского президента, общий товарооборот между Украиной и Белоруссией составляет $6 млрд.

Ранее Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что в случае начала военных действий со стороны Киева Белоруссия остановит поставки энергоресурсов на Украину. Речь, по его словам, идёт не только о ГСМ, но и об электричестве.

В конце февраля Украина собирается на 72 часа отключиться от энергетических систем России и Белоруссии, чтобы протестировать работу в изолированном режиме. В начале следующего года Киев планирует подключение к западноевропейской энергосистеме.