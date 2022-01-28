Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский после предложения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры, но не обсуждать ситуацию в Донбассе, задался вопросом, зачем приглашать в таком формате, на который другая сторона не согласится, передаёт РИА Новости.

Министр иностранных дел России говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает. <...> Почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы этот человек в таком формате не согласился? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат? — сказал Зеленский журналистам.

При этом украинский лидер отметил, что «хочет встречаться и не боится любого формата».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе интервью российским радиостанциям, что украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург, если он хочет обсудить вопрос нормализации отношений РФ и Украины. В то же время глава ведомства отметил, что лидеру соседнего государства стоит идти в «контактную группу», если он решит участвовать в дискуссиях вокруг ситуации в Донбассе.

По словам Лаврова, США на переговорах с Россией заявляли, что не войдут в «нормандский формат», но хотят помочь в урегулировании ситуации на Украине. Министр считает, что только Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские соглашения по Донбассу и Москва будет удовлетворена, если это произойдёт, но пока в это верится слабо.

Ранее Зеленский назвал обязательными элементами движения к миру в Донбассе активизацию работы «нормандского формата» и организацию встречи лидеров «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.