Зеленский отверг проведение украинской армией операций на территории России

Фото Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас» заявил, что украинская армия не проводит операций на территории России. При этом глава украинского государства проигнорировал зафиксированные многочисленные случаи обстрелов пограничных российских регионов со стороны Украины.

Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории, — заявил украинский лидер.

Обстрелу со стороны Украины подверглись в конце апреля КПП Белая Берёзка и Троебортное в Брянской области. Причём, по последнему пограничному пункту украинские военные выпустили более 50 снарядов. Незадолго до этого два украинских вертолёта вторглись в воздушное пространство России и обстреляли посёлок Климово, имелись пострадавшие.

Несколько снарядов было выпущено по КПП Крупец в Курской области. Неоднократным обстрелам подвергались приграничные населённые пункты в Белгородской области.

Ранее в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда в ходе проведения операции по предотвращению проникновения самолёта ВСУ на территорию региона. Один из них задел нефтеналивной терминал, другой — приземлился рядом с территорией здания.