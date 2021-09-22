Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на своего советника Сергея Шефира. Глава государства считает, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю помощника – это слабость. Украинский лидер пообещал сильный ответ. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский выразил мнение, что покушение могло быть осуществлено внешними или внутренними силами, но оно не повлияет на курс его политики. Президент Украины заявил, что в связи с этим событием вернётся из Нью-Йорка в Киев сразу после выступления на Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН).

Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, чиновник не пострадал. Ранения получил водитель Шефира — сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемого и уже ввела спецоперацию «Сирена».

Ранее глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что покушение может являться «приветом» его команде от криминального мира, иметь «российский след» или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп.