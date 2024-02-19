Зеленский отменил выступление в Токио Зеленский отменил выступление на конференции по восстановлению Украины в Японии

Фото: Felix HÃ�rhager/dpa/Global Look Press

Выступление президента Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Токио, отменено, сообщает РИА Новости со ссылкой на модераторов конференции. Планировалось, что украинский лидер выступит по видеосвязи.

Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена, — сказали модераторы, не став пояснять, с чем связано такое решение.

На двусторонней конференции в Токио выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль. Глава японского кабмина отметил, в частности, что Токио планирует принять перечень мер для развития экономического и инвестиционного сотрудничества и поддержки Киева. Он назвал эти меры «пятью действиями».

По словам Кисиды, в качестве первого действия страны заключат новое налоговое соглашение и пересмотрят инвестиционные договоренности. Японское государство также будет вносить вклад в увеличение уставного капитала Европейского банка реконструкции и развития для поддержки восстановления Украины.

Кроме того, Японский банк для международного сотрудничества предоставит кредит до $150 млн через Черноморский банк торговли и развития. Для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества Японская организация развития внешней торговли откроет офис в Киеве. Помимо этого, государственное агентство по кредитованию экспорта NEXI откроет новую кредитную линию для снижения инвестиционных рисков японских компаний.

По данным СМИ, по итогам конференции японская сторона передаст Киеву в виде грантов около 15,8 млрд иен ($106 млн). К настоящему времени Токио предоставило гуманитарную, продовольственную, финансовую помощь Украине на сумму более $7,6 млрд.

Ранее глава японского МИД Ёко Камикава проинформировала, что Япония держит курс на разрешение территориального вопроса с Россией путем заключения мирного договора. Токио хотел бы возобновить визиты бывших жителей Курильских островов на могилы предков, добавила она.