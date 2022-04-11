Зеленский отменил весенний призыв в этом году

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США и Индия до конца текущего года начнут так называемый «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в формате «два плюс два» между главами минобороны и МИД. Также ведомства углубят сотрудничество в киберпространстве.

В этом году мы намерены начать новые обмены в области космической обороны между нашим Космическим командованием и Оборонным космическим агентством Индии. <...> Несколько минут назад мы подписали двустороннее соглашение о...