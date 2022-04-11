Зеленский отменил весенний призыв в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник указ об отмене весеннего призыва в этом году. Из текста указа от 29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» исключаются пункты, которые устанавливают срок проведения очередного призыва в апреле — июне, передаёт ТАСС.
Согласно новому указу, также
Жители Болгарии ранее остро отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое вооружение. Читатели газеты «Факты» оставили десятки комментариев под статьёй о милитаристических призывах Германии. Свою точку зрения Бербок высказала на встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС в Люксембурге. В Болгарии ей напомнили, что она в первую очередь дипломат и должна стремиться к мирному решению проблемы, а не усложнять ситуацию.