Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ

Запланированная встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоится. Как сообщил немецкий информационный телеканал N24, переговоры отменены по инициативе украинской стороны.

Причины отмены не сообщаются, п ередаёт телеканал. Источники предполагают, что это произошло из-за некоторых «сложностей в расписании».

Ранее Бербок заявила, что Берлин и Москва продолжат обсуждать вопрос о возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности к минским договорённостям. Бербок также добавила, что Германия готова к диалогу с РФ относительно общей безопасности в Европе, а продолжение переговоров в рамках Совета Россия — НАТО является хорошим и важным сигналом на фоне безмолвия последних двух лет.

При этом на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины.

Отмечается, что администрация Белого дома и НАТО переходят от пассивного к активному сдерживанию, и это подтверждается заявлениями о скорой переброске войск в Европу. При этом в США обеспокоены нерешительностью Германии касательно поддержки введения санкций в отношении России и признания страны агрессором.