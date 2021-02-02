Зеленский не стал раскрывать секрет про отношения с Путиным

https://static.news.ru/photo/9c0cb4f4-656f-11eb-baaf-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о способах наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика спросили, что нужно сделать для достижения мира на Украине, как понять и как работать с Путиным.

Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть. Я в этом уверен, — ответил корреспонденту портала Зеленский.

Однако Зеленский выразил уверенность, что Киев смог бы «противостоять» России в случае вхождения Украины в НАТО. Также украинский лидер обвинил Москву в якобы затормаживании Минского процесса. Кроме того, он надеется, что Киеву удастся вернуть захваченные территории, сообщает HBO.

Ранее сообщалось, что украинская служба внешней разведки признала Россию главной угрозой национальной безопасности. По её мнению, Москва пытается «играть на противоречиях ведущих мировых игроков», используя свои природные ресурсы в качестве инструмента геополитики, сообщается в информационном бюллетене ведомства «Белая книга».

Разведка также считает, что Россия пытается удержать страну в сфере своего влияния и препятствует тому, чтобы темпы развития экономики и уровень жизни на Украине были выше, чем в РФ. Кроме того, в тексте доклада говорится, что российская сторона хочет решить демографические проблемы за счёт украинцев.

Главной угрозой со стороны Москвы разведчики считают постоянную дестабилизацию ситуации в стране. Россия, по их мнению, пытается дискредитировать «Крымскую платформу» и поселить в умах украинцев мысль, что президент Владимир Зеленский не оправдал надежд народа на прекращение войны в Донбассе, сообщает NEWS.ru.