Зеленский отказался от «российской земли»: новости СВО на утро 9 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не станет использовать поставленное Западом оружие для нанесения ударов по территории России, так как Украину «не интересует российская земля». При этом он заявил, что сейчас не считает возможным вести переговоры с руководством РФ. Зеленский указал, что не находит обстоятельств для разговора с президентом страны, поскольку у Киева «нет уверенности в нем, он не держит слово».

При этом в Херсонской области считают, что Зеленский занимает не свое место. Врио губернатора региона Владимир Сальдо обвинил президента Украины в том, что тот стал руководителем страны обманным путем. Зеленский обещал украинцам закончить конфликт в Донбассе, напомнил Сальдо. Получив пост президента, Зеленский свои обещания по региону не выполнил и ведет совсем другую политику, уверен Сальдо.

Если Киев решит организовать контрнаступление, Вашингтон предоставит ему информацию. Об этом объявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что определить ход боевых действий предстоит самой Украине, определять же достижимость целей предстоит Зеленскому.

Пока в Киеве готовятся наступать, российские подразделения продвигаются в ДНР. Так, части Первого армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки, города к северу от Авдеевки, из которого ВСУ часто обстреливают Донецк. Российский офицер с позывным Саймон объяснил, как расчищается путь наступающим подразделениям. По его словам, дорога для российских войск расчищается комбинированными ударами тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» и реактивной системы залпового огня «Град».

Украине в ее стремлениях могут помочь военнослужащие, прошедшие подготовку на Западе, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что Евросоюз подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта, до конца года ряды ВСУ пополнят еще 30 тысяч бойцов, прошедших обучение. Боррель добавил, что миссия Евросоюза также подготовит экипажи для танков.

Фото: Министерства обороны Украины

За действиями России на Украине продолжают наблюдать из Вашингтона. Там считают, что Россия останется внушительным вызовом для США в течение ближайших 10 лет. Об этом написали в несекретной версии доклада американского разведсообщества о «мировых угрозах» Вашингтону. Москва не стремится к прямому военному конфликту с Соединенными Штатами и НАТО, но угроза такого столкновения существует, говорится в документе.

При этом разведка США назвала ядерный арсенал России мощнейшим в мире. По данным американских спецслужб, Москва, в частности, совершенствует свои ядерные ракеты дальнего действия, а также подводные «системы доставки». Москва, отмечается в документе, расширяет и модернизирует линейку нестратегических систем, которые могут нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки.

В США также просчитали эффект от проведенной Россией частичной мобилизации. Она начнет полностью ощущаться весной-летом 2023 года, считают в американских спецслужбах. При этом в докладе выражаются сомнения в возможности российских войск в 2023 году полностью взять под контроль Донбасс.