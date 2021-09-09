Зеленский отказался баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок. В рамках форума YES Brainstorming политик признался, что лучше «выполнит всё, что обещал» в течение одного периода правления. Об этом сообщает «Страна.ua».

Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню всё, что я обещал, в свой один срок и поеду отдыхать, — сказал украинский лидер.

Зеленский является президентом Украины с 2019 года. Во втором туре выборов он обошёл бывшего украинского лидера Петра Порошенко с результатом 73,22%.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, потому что стране кажется, что она нужна Альянсу. По его мнению, уровень украинской армии и специалистов совпадает с требованиями организации. Зеленский считает, что проходящие в стране реформы в первую очередь нужны народу Украины, а не НАТО и Евросоюзу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ примет контрмеры в случае, если Украина вступит в состав НАТО. Через союз с Украиной НАТО приблизит военную инфраструктуру к границам России, и это вынудит принимать меры, чтобы обеспечить безопасность страны, считает представитель Кремля.