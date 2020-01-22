https://static.news.ru/photo/c6972668-2b6a-11ea-8af1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Незалежной Владимир Зеленский и члены украинской делегации решили передать свои места на основном мероприятии форума памяти холокоста людям, пережившим трагедию.

В посте в Facebook президент Украины сообщил , что, прилетев в Израиль, узнал, что «из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест» попасть на форум многим из переживших холокост было трудно.

Решили передать моё место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. СМИ сообщают, что так же поступили некоторые министры израильского правительства, — написал политик.

Зеленский отметил, что считает такое решение правильным. Он подчеркнул, что украинская делегация будет участвовать во всех намеченных мероприятиях и проведёт запланированные встречи.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский в ходе посещения Израиля примет участие в мероприятиях форума по холокосту. При этом выступить украинскому лидеру не предложили, хотя он на это надеялся, поскольку каждый четвёртый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Незалежной.