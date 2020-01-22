Лидер Незалежной Владимир Зеленский и члены украинской делегации решили передать свои места на основном мероприятии форума памяти холокоста людям, пережившим трагедию.
В посте в Facebook президент Украины
Решили передать моё место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. СМИ сообщают, что так же поступили некоторые министры израильского правительства, — написал политик.
Зеленский отметил, что считает такое решение правильным. Он подчеркнул, что украинская делегация будет участвовать во всех намеченных мероприятиях и проведёт запланированные встречи.
Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский в ходе посещения Израиля примет участие в мероприятиях форума по холокосту. При этом выступить украинскому лидеру не предложили, хотя он на это надеялся, поскольку каждый четвёртый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Незалежной.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен