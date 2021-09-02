Зеленский остался доволен визитом в США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что остался доволен переговорами с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило РИА Новости по итогам брифинга украинского президента.

Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае я доволен в целом нашим визитом, — заявил Зеленский.

Президент добавил, что со стороны Джо Байдена к Украине и самому Зеленскому не было никакого негатива.

Он рассказал, что впереди встречи в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе с технологическими и цифровыми компаниями, в том числе с Apple. Также Владимир Зеленский сказал, что предвидит позитивный результат переговоров относительно присутствия на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что Байден гарантировал Зеленскому энергетическую безопасность Украины. США готовы вводить санкции в том случае, если будут нарушаться права Украины и её энергетическая безопасность.