Зеленский оскорбился публикацией своего разговора с Трампом

https://static.news.ru/photo/85f62bde-6437-11eb-9df1-96000091f725_660.jpg Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал оскорбительным публикацию его телефонного разговора с Трампом в американских СМИ. Он считает, что Белый дом не должен был в 2019 году обнародовать его беседу с американским коллегой.

Речь идёт о беседе, которая состоялась между Трампом и Зеленским в июле 2019 года. Тогда демократы заявили, что Трамп мог оказать давление на Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. Чтобы опровергнуть эти домыслы, администрация президента опубликовала разговор двух лидеров. Его содержание стало запуском для процедуры импичмента в отношении Трампа.

Я читаю, что Трамп оказывал давление. Я был очень оскорблён, услышав это. Почему? Потому что я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу, — заявил Зеленский в интервью телекомпании НВО и порталу Axios.

Украинский президента назвал «очень неправильным» опубликование стенограммы беседы. Он добавил, что никогда не позволил такому случиться со своей стороны, Украина этого разговора не публиковала.

Это был первый серьёзный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнёрами. В любом случае, ни у кого из нас не было права публиковать подобное, — аргументировал Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что испытывает злость по отношению к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. При этом он не назвал причины своей обиды.