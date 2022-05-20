Зеленский опередил Маска в рейтинге журнала Time Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time. В рейтинге, опубликованном на сайте издания, отмечается, что украинский лидер набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место. На втором месте оказался основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, при этом ещё в декабре прошлого года американский бизнесмен был назван человеком года по версии Time.

Комедийный актёр Зеленский, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины, — говорится в статье.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место. За ним следуют медицинские работники, которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с COVID-19. На пятом месте оказался американский президент Джо Байден.

Список самых влиятельных людей 2022 года, который будет составлен редакторами Time, обнародуют 23 мая.

Майский номер журнала Time вышел с фотографией Зеленского на обложке. Внутри был репортаж журналиста, который в течение двух недель жил на Украине и лично наблюдал за работой Зеленского в условиях боевых действий в стране. В начале марта Time уже посвящал выпуск ситуации на Украине. На обложке тогда появилась цитата украинского президента на фоне в цветах флага страны.

В 2021 году в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time включили российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу о хищении денег у компании «Ив Роше». Он стал единственным россиянином, который попал в этот рейтинг.