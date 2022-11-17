На Украине ограничили денежные операции с Россией и Белоруссией Зеленский подписал закон, ограничивающий денежные операции с Россией и Белоруссией

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы страны от действий государств, «ведущих вооруженную агрессию против Киева», сообщает пресс-служба Министерства финансов. К таковым государствам Зеленский отнес Россию и Белоруссию. Теперь граждане этих стран не будут допущены к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга.

Помимо этого, сами субъекты первичного финансового мониторинга должны будут отчитываться в Госфинмониторинг Украины о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией и/или Белоруссией. Сам порог составляет 400 тысяч гривен.

Реализация норм закона № 2736 будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, — сообщает пресс-служба Минфина Украины

4 ноября Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам России вести любую творческую деятельность на территории Украины. Он напомнил об уже существующих ограничениях для артистов из РФ, а также отметил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.