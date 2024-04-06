Зеленский оценил идею о вводе на Украину западных армий Зеленский поддержал идею об отправке западных военных инструкторов на Украину

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев не готов приглашать в страну боевые части иностранных армий, но поддерживает отправку зарубежных инструкторов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону «Единые новости». По его мнению, обучать бойцов ВСУ получится гораздо быстрее, чем отправлять бригады иностранцев. К тому же им придется практически заново учиться управлять техникой в боевых условиях, добавил Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер предложил построить в республике ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в отдельных регионах под землей. По его словам, подобный опыт уже есть, такая схема работает гораздо быстрее.

Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать, — сказал Зеленский.

Он также объяснил, почему не может быть инициатором приглашения западных армий на Украину. По его мнению, Россия «поднимет хайп» по всему миру, что нельзя отправлять своих детей на войну, и начнет раскалывать единство стран Европы и НАТО.

Общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих государств, и они будут тормозить нам поставки. Но если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенными — Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, — резюмировал Зеленский.

Президент Украины также рассказал, сколько Киев должен получить систем ЗРК Patriot, чтобы закрыть небо от российских ракетных обстрелов даже в тех регионах, куда не прилетает. По его словам, партнерам нужно предоставить 25 систем по шесть — восемь батарей в каждой. При этом украинский лидер отказался назвать число установок, которые уже есть в стране.